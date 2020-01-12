2020總統選戰，民進黨蔡賴配在台中市大贏韓張配32萬票，一掃2018年市長選舉輸近21萬票的陰霾，讓2022市長選舉提前被關注。立法院副院長蔡其昌是否將布局下屆百里侯選舉，蔡其昌說，他目前沒有任何準備，也還沒有任何規劃，他做事情是按部就班。

立委選舉蔡其昌得票率高達66.68％，全國排名第二，繳出漂亮的成績單！6年前蔡其昌曾參加台中市長選舉黨內初選，敗給當時擔任立委的林佳龍；林佳龍在2018年市長選舉中連任失利，兩人是否有意願參選下屆台中市長，成為政壇討論的新話題。

蔡其昌說，他沒有任何準備，也還沒有任何規劃，他做事情是按部就班，一步一步來，現階段面對的是立法院正副院長選舉，且他在立委選區拿到10萬票，現在腦袋所想的是如何把解決鄉親的困難？如何在立法院多通過好的政策與法案，全力拚經濟，讓人民可以安居樂業。

「不要去想下兩步怎麼做，先面對這一步能不能踩穩、方向在哪裡？而不是下一步或下下一步要去哪裡？」蔡其昌說，就像他今天要做的事是「謝票」，明天開始處理正副院長選舉，先做好這些事，再去想其他的事情。

台中市選情瞬息萬變！蔡其昌強調，從西方政治學來講台中市的民意就是「搖擺州」，藍綠意識形態並不強烈，每次選舉都會讓人出乎意料；1年前民進黨在這裡大敗近21萬票，短短1年時間，民進黨又大贏32萬票，這是台中市民的智慧，也是民主國家人民給予政治人物殘酷的檢驗。

(中時 )