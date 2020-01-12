美國社群媒體臉書（Facebook）旗下Instagram（IG）10日承認，該公司會審查支持伊朗政府的貼文，並刪除支持伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼的內容。臉書發言人以遵守美國對伊朗的制裁為由，稱審查「完全合理」，但此舉引發外界不滿，有人痛批臉書不應協助華府擔任「思想警察」。

IG是少數未遭伊朗封鎖的西方社群平台之一，因此許多伊朗民中選擇在IG上宣洩對美軍狙殺蘇萊曼尼的不滿。臉書發言人透過聲明指，為遵守美國法律，公司會刪除制裁對象和組織經營的帳號，以及代表他們的帳號。

不過，部分記者批評，臉書此舉形同「思想警察」，社群媒體貼文根本不會違反制裁，伊朗民眾也不應因為美國制裁而失去言論自由。伊朗記者協會表示，許多伊朗媒體的社群媒體帳號被刪除，還有多達15名記者遭到審查。

美國總統川普先前曾表示，會尊重言論自由、警告伊朗不要限制民眾的上網自由。如今臉書的作法也讓不少人批評川普言行不一，根本自打嘴巴。

(中時 )