廟方提醒民眾，汽、機車過火並非只有新車才能過火，家中的舊車每年過火可保整年平安。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中南天宮關聖帝君廟12日舉行「冬令救濟，寒冬送暖」活動，發送給東區及中區約400戶低收入戶慰問金1千元及白米等民生用品，現場為汽機車「過火」祈求行車平安，並準備百斤湯圓分享，象徵新的一年圓滿平安，台中市政府民政局感謝南天宮長期投入公益慈善，呼籲更多善心團體關心弱勢族群。

現場很多汽機車依序排隊等著「過火」，台中南天宮關帝廟歷年來提供專業「過火專區神明加持人車平安」服務，掀起大台中每到新年「汽車過火」保平安風潮。汽、機車淨車過完火，即可獲得台中南天宮鼠年開運帝錢1個，限時限量龍銀100份，讓您開運、平安、順利1整年。

台中南天宮主委吳光雄表示，每年大年初一都會發放龍銀給信眾沾財氣保平安，大家固定來排隊領限時限量的龍銀，希望在關聖帝君庇佑下，家戶平安、生意興隆，關聖帝君是武財神，龍銀就是帝錢，供在家中財位象徵招財開運。

今年南天宮發送物資對象擴及東區及中區，約400戶低收入戶，每戶慰問金1000元、白米1包、食用油1瓶及泡麵1箱，照顧地方弱勢族群，讓大家過好年。主委吳光雄提醒民眾，汽、機車過火並非只有新車才能過火，家中的舊車每年過火可保整年平安。

(中時 )