俄羅斯國防部最近在莫斯科舉行的一次會議上，公佈了幾款下一代造艦計畫的比例模型，包括項目585Project 585 萊卡級(Laika-class)核子動力彈道飛彈潛艦（SSBN），升級版基洛夫戰鬥巡洋艦(Kirov class battlecruiser)、23550破冰巡邏艦等等。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，國防工業消息人士在2019年4月告訴新聞社塔斯社，聖彼得堡的孔雀石設計局已經完成建第五代戰略潛艦SSBN的初步設計工作，並且著手進行研發，代號為萊卡級 。

當時還沒有說明萊卡級潛艇的規格，只說3M22「鋯石」( Tsirkon)高超音速飛彈將會是該艦的主要打擊武器之一，而且潛艦將具有模組化結構，和人工智慧的聯合綜合作戰管理系統。

根據剛剛公布的比例模型圖片，萊卡級的排水量約為11340噸，最大潛航深度為600 公尺，可以達到35節，巡弋最長時間為90天。

除了鋯石飛彈以外，該艦也將配備次音速的3M-54口徑（Kalibr）巡航飛彈（包括對地攻擊的3M-14型）、P-800（3M-55）花岡石反艦彈，Fizik-1和USET-80魚雷等等，

除了幾種水面戰鬥機的比例模型，還展出了升級的項目11442M巡洋艦，也就是知名的基洛夫級核動力戰鬥巡洋艦的更新版，此外還有23550項目，是一種破冰巡邏艦，可以在冰封的北極海巡弋，艦上有口徑飛彈用以攻艦以及陸攻，以及更新的22800項目的風暴級（Karakurt ）飛彈巡防艦，雖然排水量只有800噸，但上頭加裝了3S-14垂直發射系統，使它的武裝可以更緊湊，也減小雷達反射面。

(中時電子報)