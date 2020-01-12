國民黨台北市議員羅智強今天號召多位黨內青壯派議員、幕僚成立「+1」團隊，主張要求吳敦義立即辭去黨主席，也呼籲退將吳斯懷辭去不分區立委。對此，吳斯懷卻回應「未戰先降不是我的作風」。而吳斯懷回應一出，宅神朱學恒在臉書上發文嘲諷，一句話突破盲點。

國民黨青壯派提出三訴求，其一是要求吳斯懷辭去不分區。吳斯懷聽了回應，他不會主動辭，未戰先降也不是他的作風。更進一步解釋「如果投票前一周，或是投票前一兩天，國民黨叫他辭，他二話不說，一定辭；但叫他主動辭，他不會做」。

吳斯懷「拒辭職」的回答一出後，宅神朱學恒發文嘲諷，「斯懷斯懷，不是叫你未戰先降。而是黨都快被你凜凜神威給活活弄死了～是大家在求你給一條生路不要滅了國民黨啊！」

朱學恒一句話突破盲點引起網友狂附和，紛紛留言「 他也是讓人投不下去的主因之一」、「粉身碎骨也不能辭...」、「完全沒危機處理，就是不該」、「國民黨的老人頑固不知變通 ，滅黨也是遲早的事」、「老人家就去含飴弄孫！」、「吳斯懷退了，誰會遞補？ 」、「國民黨的雙吳真的令人嘆為觀止！」。

(中時電子報)