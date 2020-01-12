外送平台foodpanda日前更改薪資方案，由於薪資被大砍20%，就傳出有外送員將會在1/16集體罷工，臉書《靠北熊貓》上更有網友貼出foodpanda在群組裡的回應內容，讓外送員看完後都十分不滿。

臉書《靠北熊貓》貼出外送員的對話截圖，從截圖中可以看到，有外送員勇於在foodpanda發問聊天室裡表達不滿，並號召其他外送員一起罷工。沒想到，foodpanda營運組卻貼出公告回應，「foodpanda持續為創造外送消費市場與良好外送環境打拚，此次報酬調整初衷與方案詳如公告所示，foodpanda會持續努力。近日於各群組發現有部分外送夥伴利用非正規匿名身份，大量散佈訊息，破壞群組設立之宗旨。營運組查核屬實將予以移除群組。」

有外送員勇於在群組聊天室內發聲。（摘自臉書《靠北熊貓》）

底下有其他網友看到這對話直接砲轟，「營運組平時不是一聲不吭的，怎麼有人陳述事實那麼快就會出聲？你要持續努力什麼？再持續努力的降外送員薪資嗎？」、「熊貓惱羞成怒了」。

(中時電子報)