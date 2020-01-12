英國薩塞克斯公爵夫婦──哈利王子與梅根8日突然宣布不再擔任王室高階成員，表示將努力經濟獨立，並繼續經營自己的公益事業。根據《周日泰晤士報》最新報導，梅根目前已經與迪士尼簽署了一份配音協議，報酬將作為大象保育組織「大象無國界」（Elephants Without Borders）的捐款。不過有報導指出，梅根收取配音費，不符目前王室的規定，而迪士尼對於與梅根簽約則尚無回應。

其實哈利夫婦與迪士尼的接觸似乎早有端倪。《每日郵報》翻出一段去年7月的視頻，顯示哈利曾在《獅子王》首映現場向迪士尼執行長艾格爾引薦梅根，對艾格爾表示：「你知道梅根會配因嗎？她對此非常感興趣。」艾格爾則露出驚訝的表情，稱自己並不清楚，但「我們很願意試試。」

哈利夫婦日前在沒有諮詢其他王室成員的情況下，突然宣布淡出王室角色，造成震撼，也引起國際關注，就連美國總統川普也忍不住表示意見，稱對英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）表示同情。他10日接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我覺得這很悲哀。我真的這麼認為。她是一位偉大的女性。」他接著說：「我對女王非常尊敬，我認為這不應該發生在她身上。」

(中時 )