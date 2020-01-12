波音737 Max因飛安問題而全球禁飛後，導致該款噴射客機被迫暫停生產，漣漪效應除了衝擊相關零售供應商相繼裁員外，也扯出波音離職高層不但沒有受懲罰，還能保住數千萬美元薪酬與退休金而招來外界抨擊。

飛機結構製造商必銳航空系統（Spirit AeroSystems）上周五宣布大裁員2,800人，成為波音暫停生產737 Max後，最新一家受此衝擊的零件商。必銳強調因為不清楚波音何時恢復生產737 Max而會做此決定。

必銳表示其為Max計劃的「重要供應商」，提供包括反推力器、機翼、發動機吊架和飛機機身。Max占該公司年營收額逾50％。

必銳執行長詹泰爾（Tom Gentile）表示737 Max被禁飛後，何時恢復飛行似乎遙遙無期，因此必須採取裁員等行動去平衡所有股東的權益。但他強調必銳也會做好滿足未來需求的準備。

除了737，必銳在全球各地廠房也為波音787與767，以及各款空中巴士噴射機生產零件。

必銳宣布裁員前幾天，在波音釋出一批包括員工電郵等內部文件裡，有一些訊息顯示員工嘲諷737 Max是由一群被猴子監督的小丑所設計，連內部員工自己都不敢坐。

由於內容嘲諷美國聯邦航空管理局（FAA）監管不力，讓外界認為這會讓波音跟FAA關係惡化，使737 Max更難以獲得FAA復飛批准。

在737 Max導致2起共奪走346條性命空難後，去年12月被開除的前波音執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）不但沒遭受嚴重懲處，根據波音上周五向美國證管會報備資料顯示，他甚至還能帶走6,200萬美元薪酬與退休金。

這消息引發外界怒吼。正角逐民主黨總統參選人資格的大熱門華倫（Elizabeth Warren）在推特發文怒批這根本是墮落，結果令人搖頭嘆息。

(工商 )