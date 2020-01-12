法國全國大罷工至1月11日已進入第38天，總理菲利普（Edouard Philippe）表示，政府願意讓步，放棄把請領退休金年齡從62歲提高到64歲的決定。

引發全國大罷工的原因是總統馬克洪力推的退休金改革，其中包括把領取全額退休金的法定年齡由62歲調高至64歲。

政府10日與工會代表進行談判，仍無法打破僵局。菲利普寫信給多個工會，稱已準備放棄調整年齡的決定。他還說：「在我看來，這次妥協是和平（處理）我們退休制度（矛盾）的最佳方法。」法國政府原定自2027開始，將拿到全額退休金的最低年齡由62歲提高至64歲。

許多工會認為，如果統一退休金制度，會有數百萬公、私企業的勞工被迫延遲退休，而如果不到62歲就退休，年金會大幅縮水。法國政府則認為，法國人口逐漸老化，為了讓年金達到收支平衡，必須提高法定退休年齡。

對於政府願意讓步，工會組織意見不一。願意與政府進行退休制度改革談判的 「法國工人民主聯盟」以及「工會全國聯盟」表示歡迎。但「全國總工會」等工會組織仍然堅持要求政府撤回退休制度改革。

(中時 )