以色列人正在研發雷射光防禦系統，用以擊落敵人的迫擊砲和火箭彈這樣的超低價目標，以色列將該武器稱為「雷射劍」(Laser Sword)。
戰爭很無聊(war is boring)報導，以色列目前的低空防禦武器是「鐵穹」防禦系統(Iron Dome)，乭攔截5~70公里的目標，但是一枚飛彈成本也頗高，如果來襲的是簡易砲彈或是無人機，相比之下並不划算。
相對之下，雷射光束只有電力成本，而且沒有發射限制，就能更有效的對威脅很小的物體。
以色列國防軍表示，「雷射劍」可以安裝在車輛上，因此具有機動防禦的能力，可以在移動的時候，來啟動雷射擊落可疑目標。
以色列軍隊的強悍，往往來自己使用高科技有效的軍事裝備，以彌補兵員人數有限，在1967年的「六日戰爭」期間，以色列以一天的時間，同時對4個鄰近對手的空軍作戰，一天內就摧毀了400架敵機，並在不到三個小時的時間內，獲得了完全的空中優勢。
「雷射劍」系統正在測試，首次公開預計在2020年中，據研發單位的說法，每次射擊的成本僅約為1美元，而鐵穹系統則要花費數万美元。
不過，這代表鐵穹就不好用，因為雷射必須對威脅進行視覺確認，而鐵穹則是採用更長距離的雷達來判斷目標。
(中時電子報)
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