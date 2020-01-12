蔡英文總統以破歷史紀錄的817萬票贏得2020年總統大選，選戰過程中，民進黨透過網路操作，對敏感時事立即回應，把蔡的優勢放大、控管傷害，繼而贏得勝選，由此宣告台灣選舉進入資訊世代，未來網軍只會增加，不會減少。

民進黨在2018年縣市長大選失敗後，立刻進行調整，除了黨部一級主管換了一輪，也強化空戰系統，利用各樣資源來補充網軍戰力，組出數支網路雇傭軍隊。

據了解，光是PTT上已被發現的，就有卡神「楊蕙如」、「跑步哥」、「台獨機關槍」李伯璋等三路雇傭軍。這些人馬不見得直屬於民進黨，但從這些網軍系統在網路上所帶風向皆為有利綠營來看，至少有段時間，彼此有建立合作關係。

國民黨不懂得開拓年輕選票，也只顧守年長者感受，故仍以傳統組織戰為主。對綠營網軍的攻勢，雖有藍委揭發執政黨濫用公帑1450萬養網軍，卻未見相對加強網軍戰力，仍是把資源放在傳統地方系統。

選舉過程瞬息萬變，藍綠雙方對局勢的掌握及應變，有明顯巨大落差。綠營透過網軍情蒐資訊並迅速回應，打了一場漂亮的閃擊戰。例如陳同佳欲來台投案被拒、小英競辦發言人林靜儀失言案，一發現輿論不對勁，立即髮夾彎調整對外說詞，可見綠營對情資的掌握與運用確有獨到之處。

反觀國民黨情資系統牛步，判斷失準。黨中央提名吳斯懷為不分區立委，已引起全國共憤，年輕世代惡評更多，國民黨竟以為找兩位小編去臉書貼文就是打網軍戰，足見藍營對網路資訊戰完全狀況外。如此不停地殆誤軍機，也導致國民黨與世代脫節。

國民黨沒有意識到當前的選舉已是資訊戰的天下，2020大敗也不足為奇。未來若不調整戰略，跟上世代變化，百年老店恐怕用不了多久，就會被掃入歷史灰燼。

(中時 )