涉嫌犯下殺害鄧姓女華僑，並分屍棄置於基隆山區的主嫌林國平今傍晚疑似躲至七堵一處公寓輕生，附近一名王姓鄰居回憶昨天中午與林嫌擦身而過，感覺可疑報案，從警方提供影片指認確認為林男，現在回想仍直呼「毛毛的！」

基隆市消防局12日下午5時51分接獲通報，基隆市七堵區百三街有名男子在屋內自殺，救護員到場後發現公寓4樓上方的頂樓加蓋屋內，一名男子臉部已被燻黑明顯死亡，立刻通報轄區警方前來處理，檢視外觀疑似分屍案的林嫌。

林姓主嫌疑燒炭輕生，遺體被運往殯儀館，後續交由檢方相驗釐清死因。（許家寧攝）

警方立即採集前往採集指紋比對，確認身分為林男，警方研判，林男過去曾住在百三街附近，才會闖空門進入屋內；消息傳出後，住在福一街的林姓男子表示，11日中午昨下午外出時路上與一名身穿黑色羽絨衣服男子擦身而過。

七堵一名王姓男子與林嫌擦身而過，回想起來直呼毛毛的。（許家寧攝）

王男指出，由於男子很面生，引起他的注意，後來鄰居洗澡時發現沒熱水，遂至頂樓查看，發現瓦斯管線遭人扯斷，地上還留有一件外套和手機，檢視手機內留有遺書，內容疑似向一名大哥告別，「對不起，你看到這封遺書時我已經走了！」

下午兩點返家聽鄰居提起，覺得不對勁，就打電話報警，前往指認警方提供的影像，確認影像中的男子穿著和路上遇到的可疑男子一模一樣，今天得知確認就是女華僑屍案主嫌後，雖然男子沒有對他怎麼樣，事後回想還是覺得毛毛的。

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