這次總統大選，蔡英文大勝韓國瑜265萬票，但民進黨的政黨票，不但比上次選舉下滑，更是比蔡英文的得票數少了336萬票，可以看出，國民黨在政黨票上面，並沒有大輸給民進黨，也讓國民黨留下重生的契機。

2020總統大選，民進黨蔡英文囊括817萬0231票，得票率57.13%；國民黨韓國瑜獲得552萬2119票，得票率38.61%，蔡英文大勝韓國瑜265萬票。

但是以政黨票來看，這次國民黨獲得472萬3504票，得票率33.3％；民進黨則為481萬1241票，得票率33.9％，相差僅約9萬票。

跟2016年不分區政黨票比較起來，民進黨的政黨票從2016年的537萬票，下滑到這次2020年481萬票，少了56萬票。

國民黨的政黨票，從2016年的328萬票，成長到今年的472萬票，比上次多了144萬票。

另外，蔡英文今年獲得了817萬票，但民進黨政黨票只有481萬票，民進黨的政黨票比蔡英文少了336萬票。

換言之，民進黨的政黨票，不但比上屆選舉少了56萬票，這次選舉，更有336萬票挺蔡英文，但是卻不挺民進黨。

因此，在政黨票的比較，國民黨並沒有輸，也讓國民黨留下一線生機。

(中時電子報)