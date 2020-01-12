台灣銀行從過往到現在，都一直存在著詭異的「長官魔咒」，也就是只要有長官到場加油，台銀始終很難贏球，沒想到這個魔咒在12日宣告破除，因為台銀驚險以73比71氣走桃園璞園，靠的是「洪金寶」米歇爾讀秒階段的三分球！

「大概從第8季開始，我們都會號召員工進場，跟長官一起幫我們加油，但以前只要長官一來，我們都被電，」台銀總教練陳國維說，「所以今晚副總與處長來桃園，一開始我還不敢告訴球員，但當他們走進球場，球員也都看到了。」

只是台銀這1勝確實得來不易，因為打到最後34秒，台銀才靠米歇爾的三分外線，取得70比68超前，米歇爾更在最後16.6秒補上兩罰中1，幫助台銀驚險擋住璞園的反撲，也讓本周4連戰的璞園，無奈吞下4戰全敗的悲慘結局。

「其實我很喜歡罰球，特別是當球離開手的感覺，當時我不會畏懼罰不進，我對自己罰球很有信心，」拿24分、7籃板的米歇爾說，「但我必須強調，這一勝是靠團隊，而是光靠我一個，我很開心看到球隊逐漸成長，且建立贏球文化。」

原本璞園擁有最後一擊機會，長傳給跑到禁區附近的施晉堯上籃，當時雖有犯規嫌疑，裁判卻沒吹哨，璞園洋將愛德氣到怒罵裁判，甚至需要隊友拉開才敢罷休，璞園總教練麥班達說：「我喜歡愛德這種替隊友出頭的精神，也替全隊表現感到驕傲。」

(中時 )