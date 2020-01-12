面臨部分執政自民黨黨員要求日本首相安倍應該繼續角逐第四任總裁選舉的呼聲，安倍日前接受日本放送協會（NHK）訪問時重申，他的腦海中並無這樣想法。他強調在本任期於2021年9月結束之後，他將不再競選連任總裁之職。

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