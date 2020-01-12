日相安倍：2021年後不再競選自民黨總裁 22:522020/01/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面臨部分執政自民黨黨員要求日本首相安倍應該繼續角逐第四任總裁選舉的呼聲，安倍日前接受日本放送協會（NHK）訪問時重申，他的腦海中並無這樣想法。他強調在本任期於2021年9月結束之後，他將不再競選連任總裁之職。 (工商 ) #安倍 #總裁 #日本 #自民黨 #競選 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓到了！韓國瑜競選看板遭燒洞吐檳榔汁 3男送辦 09:462020/01/08 社會 《國際經濟》受加稅衝擊，日本家庭信心跌至5年新低 15:062020/01/09 財經 投開票所前手比「1」 里長涉拉票遭罰50萬元 15:232020/01/09 社會 日相安倍決定如期訪問中東 自衛隊派遣計畫不變 23:092020/01/09 國際 時間未到急拆競選帆布 大內老婦觸法 12:532020/01/11 社會 拉票30公尺外管不到？警澄清：民防人員不知 14:322020/01/11 社會 高市第五選區 李昆澤暫領先6千票 17:552020/01/11 政治 呂國華競選總部冷清 支持者失落 19:192020/01/11 政治 台中第三選區復仇成功 楊瓊瓔逼退洪慈庸 19:342020/01/11 政治 桃園第二選區黑馬突圍 民進黨黃世杰打敗藍將吳志揚 01:512020/01/12 政治要聞 國際熱門新聞 快刀梅根！沒前景 走為上策 - 名流 英國學者：蔡英文勝選 北京可能三管齊下 - 國際 英國女王召開皇室緊急會議 希望梅根參與視訊 - 國際 駐伊朗大使被捕 英外交大臣怒：朝賤民狀態邁進 - 國際 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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