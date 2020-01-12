化學家發現了核廢料的一種過去沒想過的新用途，它可以成為化學的催化劑，可用製造有價值的化學品和新能源。

物理學網(phys.org)報導，高階核廢料又稱為貧鈾（Depleted uranium,DU），是核燃料反應之後的放射性副產物，它大多數是鈾238，而且仍具有放射性，不過它很堅固，在美國，貧鈾常常拿來製作成武器，做為裝甲或是穿甲彈。然而許多人擔心DU穿甲彈 會危害健康，它的金屬粉產生的氣溶膠確實是一種戰場廢氣。

但是，《美國化學學會雜誌》上新發表的一篇論文，發現貧鈾的新用途。英國蘇塞克斯大學(University of Sussex )的蓋爾夫‧克拉克教授(Geoff Cloke)、理察‧雷菲爾德教授(Richard Layfield)和尼克拉斯‧瑟雷斯博士(Nikolaos Tsoureas)發現貧鈾是種化學催化劑，能夠在化學工業上大有用處。

研究人員將乙烯（用於製造塑膠的烯烴），通過一種包含貧鈾在內的複合催化劑之後，就能使乙烯轉化為乙烷，而乙烷是一種可用於生產包括乙醇在內的其有機化合物原料。

以往的貧鈾都是儲存在特定設施，所以他們認為這項研究可以使貧鈾變成更多的用途，也就減少了核廢料處理場地的負擔。

(中時電子報)