一萬兩千多名泰國民眾周日穿著運動服與跑鞋，參加在曼谷舉行、為「反對獨裁政權而跑」的抗議活動。他們在長達2.6公里的路跑中，一邊跑、一邊高喊現任總理帕拉育下台的口號。周日參加人數之多，也創下泰國自2014年軍事政變來最大規模的群眾活動。

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