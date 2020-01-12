一萬兩千人曼谷路跑 要求總理帕拉育下台 22:382020/01/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一萬兩千多名泰國民眾周日穿著運動服與跑鞋，參加在曼谷舉行、為「反對獨裁政權而跑」的抗議活動。他們在長達2.6公里的路跑中，一邊跑、一邊高喊現任總理帕拉育下台的口號。周日參加人數之多，也創下泰國自2014年軍事政變來最大規模的群眾活動。 (工商 ) #泰國 #曼谷 #帕拉育 也許您會感興趣 推薦閱讀 新纖 砸24億泰銖泰國擴產 04:102020/01/08 財經要聞 投資泰國 資誠：善用租稅協定降稅 04:102020/01/08 產業特刊 《航運股》陽明海運新增台灣往返日本關西航線 16:482020/01/08 財經 女排》東奧亞洲區資格賽 中華輕取澳洲 21:192020/01/08 體育 泰央行力抗強泰銖 22:012020/01/08 財經 央行表態干預 阻升泰銖 04:102020/01/09 全球財經 當眾脫絲襪當購物袋用 畫面太衝擊 14:282020/01/09 日常 理財案例－陸股基金潛力大 存養老金好標的 04:102020/01/11 產業特刊 曼谷1.3萬人跑起來 抗議泰國總理帕拉育 20:002020/01/12 國際 爆乳陪酒妹一晚喝520杯 曝驚人收入 21:062020/01/12 日常 國際熱門新聞 快刀梅根！沒前景 走為上策 - 名流 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 - 國際 英國女王召開皇室緊急會議 希望梅根參與視訊 - 國際 駐伊朗大使被捕 英外交大臣怒：朝賤民狀態邁進 - 國際 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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