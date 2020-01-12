法總理取消退休年齡門檻 盼盡早結束罷工 22:392020/01/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為求早日結束已進入第5周的罷工行動，法國總理菲利浦上周六向工會發表讓步聲明，表示願意修改退休金改革計畫內容，其中一項為取消勞工必須等到64歲退休，才能領取全額退休金的條款。 (工商 ) #罷工 #退休金 #法國 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 巴黎街頭再暴動 工會向總統抗議：退休金改革已踩紅線 06:082020/01/10 國際 不能窮活著！2020年起為退休金每年存20％ 18:062020/01/10 財經 法國工會反年改遊行 逾45萬人響應 23:042020/01/10 財經 法國反年改罷工 逾45萬人響應 04:092020/01/11 全球財經 受不了抗爭 法國總理對工會讓步 05:272020/01/12 國際 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 08:292020/01/12 生活 為結束運輸業罷工 法國政府提退休改革妥協方案 16:222020/01/12 國際 外送員年前將罷工？熊貓回應了 20:432020/01/12 生活 法國政府讓步，放棄必須64歲才能全額請領退休金的規定 21:142020/01/12 國際 財經熱門新聞 【誰敢玩期貨1】全聽銀行理專下指導棋 慘賠千餘萬置之不理 - 財經 收服蘋果的小接頭 會養出王雪紅第三支股王？ - 財經 美半導體嚇跌！台積電ADR又殺了 - 財經 德若開槍華為！專家驚曝恐爆大災難 - 財經 美股太荒唐！華爾街大空頭警告恐跌11％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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