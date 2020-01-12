面臨哈利與梅根自行宣布引退，英國女王伊莉莎白二世周一將召開緊急會議，參加者將包括王儲查爾斯、威廉王子與哈利本人。據了解回到加拿大的梅根，也將透過視訊參與這場會議。另外有英國小報報導，梅根已與迪士尼簽下配音合約，其獲得酬勞將捐給「大象無國界」動保團體。

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