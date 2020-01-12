英國女王將召開緊急會議 商討哈梅引退危機 22:522020/01/12 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面臨哈利與梅根自行宣布引退，英國女王伊莉莎白二世周一將召開緊急會議，參加者將包括王儲查爾斯、威廉王子與哈利本人。據了解回到加拿大的梅根，也將透過視訊參與這場會議。另外有英國小報報導，梅根已與迪士尼簽下配音合約，其獲得酬勞將捐給「大象無國界」動保團體。 (工商 ) #會議 #梅根 #英國 #哈利 #緊急會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 非典型皇室 哈利王子一家卸下高級皇室成員身分 05:292020/01/09 國際 哈利梅根拋震撼彈捅刀！女王火大了 10:092020/01/09 國際 哈利梅根引退震撼彈 女王震怒 04:102020/01/10 國際大事 哈利夫婦做自己 保全費誰埋單 04:102020/01/10 國際大事 哈利梅根閃退惹火王室 杜莎夫人館兩人蠟像遭移了 14:142020/01/10 國際 溜之大吉！梅根已逃回加拿大 留哈利收爛攤 00:012020/01/11 國際 要錢還是要美人？哈利夫妻閃退 老爸威脅斷銀根 11:562020/01/11 國際 快刀梅根！沒前景 走為上策 00:012020/01/12 國際 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 16:332020/01/12 國際 哈利替梅根牽線，引薦幫迪士尼配音 20:512020/01/12 國際 國際熱門新聞 快刀梅根！沒前景 走為上策 - 名流 英國學者：蔡英文勝選 北京可能三管齊下 - 國際 英國女王召開皇室緊急會議 希望梅根參與視訊 - 國際 駐伊朗大使被捕 英外交大臣怒：朝賤民狀態邁進 - 國際 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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