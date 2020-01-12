台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》12日在台北小巨蛋盛大舉行，黃子佼3度擔綱總主持人，率白隊王少偉、花花，紅隊納豆、瑪麗一起主持。黃子佼坦言主持《紅白》比跨年難，因為出場次數更多，他透露自己半年前從開案就參與，「融入很多自己的想法，慢慢看著它實踐。」

《紅白》從下午4點嗨唱到晚上10點，被問到如何維持體力，黃子佼表示：「體力只能靠睡飽一點，然後吃炸雞潤喉。」談到今年期許，他答得平穩，「老少咸宜，賓主盡歡，讓老情懷感動，讓新勢力發光。」但也忍不住許願，「最期待明年第12年，1個生肖輪迴，小燕姊（張小燕）、哈林哥（庾澄慶）可以回來一起玩。」

黃子佼（右）與謝金燕逗趣互動。（台視提供）

值得一提的是，黃子佼身紅色辣椒衣短罩衫，裡搭白襯衫，頭戴類似米老鼠造型的紅白髮箍，看起來相當討喜，連謝金燕開場時受訪，也忍不住玩弄他身上的紅辣椒，非常逗趣。

(中時 )