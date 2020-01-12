有「AV帝王」之稱的日本男優清水健，從業20餘年、年產量超過500部作品、性經驗總交戰數突破一萬人次，他將這些經驗集結成性愛寶典《天王AV男優清水健完美性愛實戰講座》，當中還有他發明的「勞斯萊斯體位」與「火車便當體位」詳解，讓你完美駕馭各種體位。
這本書曾在日本引發熱潮，2017年上市至今，仍盤據日本亞馬遜性愛類型書籍銷售榜首。這不光是一本技巧工具書或是醫學理論書，而是從身心靈出發，加上專業醫生的理論輔助，融合了清水健的男優親身經歷，透過幽默風趣又易懂的口吻，來詮釋各種性愛技巧，以及洞悉男女在面對親密時刻時的心理。
清水健在書中提到「一切令你身心感到愉悅的事物，都是有理由。」這句話彷彿就是本書的精髓，透過經驗探索彼此並且相互溝通找到適合每個人的完美性愛，傳達了清水健追求愉悅性愛的理念。
勞斯萊斯體位插入方法有兩種：
①女生四肢跪趴，男生從背後插入後用腳將女生的雙腳併合夾住，並讓女生挺起上半身。
②女生採跪坐姿，並稍微抬起屁股，這時男生在女生後面，將兩腳放在女生兩邊大腿外側後插入。
(中時電子報)
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