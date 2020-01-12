普悠瑪傳死傷事故！造橋車站乘客落軌 雙向列車全延誤 22:122020/01/12 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 普悠瑪傳死傷事故！造橋車站乘客落軌 雙向列車全延誤。(台鐵提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (22:42更新)台鐵表示，經路警蒐證處理後，22:34現場放行開車，東正線仍封鎖處理中。 (22:17更新)台鐵表示，目前以西線單線雙向行車。 台鐵283次普悠瑪自強號傳意外，列車晚間9時27分許行經造橋車站時，因發生乘客落軌事件，而造成死傷事件。台鐵竹南站至苗栗站，各次南下/北上列車皆有延誤情形。 台鐵表示，283次普悠瑪21:27於造橋站內(K131)，撞到一跌落軌道之旅客，已通知路警及119至現場，目前得知落軌旅客情況為當場死亡。 (中時電子報) #普悠瑪 #造橋車站 #落軌 #台鐵 也許您會感興趣 推薦閱讀 送葬踩踏慘劇 釀300人死傷 04:102020/01/08 國際大事 元宵賞燈 台灣高鐵加開8班次列車 13:452020/01/08 生活 選舉疏運！高鐵自明起連4天 共加開54班次列車 19:102020/01/09 生活 返鄉投票將湧人潮 鐵、公路加開班次因應 09:522020/01/10 生活 加開接駁車 春節回台東更便利 04:102020/01/11 地方新聞 死傷事故排除 台鐵十分-三貂嶺間恢復通行 10:062020/01/11 生活 放天燈遭撞？南韓旅客遊十分遭列車擦撞撕裂傷 11:032020/01/11 社會 社論／莫讓台灣民主登上屍速列車 04:102020/01/12 時論廣場 高鐵今下午、晚間加開3班北上全自由座列車 08:552020/01/12 生活 伊朗炸伊拉克基地 美軍沒死傷揭密 13:422020/01/12 軍事 生活熱門新聞 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 - 生活 番茄熟吃更好？醫驚曝正解…5種人最好少吃 - 生活 鼠年爆災難 命理師揭過年一招擋煞 - 生活 約同事買玉米濃湯 她從好市多出來後...看著發票哭了 - 生活 太恐怖！11萬韓粉社團風雲變色 管理員：臥底的來喊＋1 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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