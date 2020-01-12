(22:42更新)台鐵表示，經路警蒐證處理後，22:34現場放行開車，東正線仍封鎖處理中。

(22:17更新)台鐵表示，目前以西線單線雙向行車。

台鐵283次普悠瑪自強號傳意外，列車晚間9時27分許行經造橋車站時，因發生乘客落軌事件，而造成死傷事件。台鐵竹南站至苗栗站，各次南下/北上列車皆有延誤情形。

台鐵表示，283次普悠瑪21:27於造橋站內(K131)，撞到一跌落軌道之旅客，已通知路警及119至現場，目前得知落軌旅客情況為當場死亡。

(中時電子報)