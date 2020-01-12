選戰結束，此次屏東兩個選區共15名候選人，除了藍綠候選人共4人得票達門檻外，其餘11人非但拿不到選舉補助款，連20萬元保證金也拿不回來。為了選舉補助款而參選的第一選區無黨籍候選人蔣月惠，雖然連保證金都被沒收，仍在臉書感謝投票給她的選民。

這次是蔣月惠首次參選立委，和之前選舉一樣，她的初衷都是為了爭取一票30元的選票補助款，捐給羅騰園協會幫助弱勢。這次選舉她仍繼續維持她的風格，每日站在街頭拉小提琴募款，最終拿下2萬4118票，近10％選票，不過仍無法拿到選舉補助款，連保證金都被沒收。

屏東選委會表示，當選人在1人、得票數達各該選舉區當選票數1／3以上者，每票補貼30元；未當選的候選人，得票數若不足該選舉區應選出名額除選區選舉人總數所得商數10％者，保證金不予發還。

第一選舉區補貼得票數最低標準是3萬9957票，發還保證金得票數最低標準是3萬2272票，除了葉壽山及鍾佳濱外，都拿不到補貼也拿不回保證金；第二選區補貼標準為3萬5986票，發還標準為3萬1657票，除周佳琪及蘇震清外，也都拿不到補貼也拿不回保證金。

雖然目標落空，蔣月惠仍在臉書上表示，非常感謝支持她的人，「我還是會堅持保持初衷」，「堅持不入黨， 不做傀儡」，不少網友也PO文支持鼓勵她。

(中時 )