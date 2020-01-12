蔡英文總統高票連任，她今晚在臉書表示，這次，台灣人民勇敢而自信的決定，讓世界看見台灣人民的聲音。明天又是新的一天，「我們一起加油，一起攜手同行」。

蔡英文今天在臉書貼上一群年輕人在合歡山健行的照片，寫上「今天，世界聽見民主自由，未來，我們一起攜手同行」。並在晚間向大家道晚安，她說，明天又是新的一天。我們一起加油，一起攜手同行。「我能夠領導這個國家，是我畢生最大的榮幸。謝謝台灣人民」。

蔡英文表示，這次，台灣人民勇敢而自信的決定，讓世界看見台灣人民的聲音。過去這半年來，有許多香港的年輕朋友，在台灣各個角落自發的舉著牌子和旗子，告訴台灣人民香港所發生的事情。在網路上，台灣的年輕人也透過社群和香港同步感受民主自由的重要。

選前一天她說，全世界都會看到，台灣人守住了這座民主堡壘。今晚她問「香港的朋友，你們看到了嗎？」

(中時 )