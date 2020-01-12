民進黨在總統和立委選舉中大勝，不過黨內仍有檢討黨中央聲浪，民進黨主席卓榮泰今天表示，黨一定會進行「改組、檢討」或「檢討、改組」，不必急於一天。現在全國人民最願意看到是民進黨真真正正的團結整合，「真的不要讓人民失望，以為又要進入下一場風暴之中」。

卓榮泰在臉書表示，大選已經結束了，社會互信互重的和解工程必須開始！昨天，選舉結束了，人民做出最終選擇，台灣安心了！今天，輸贏勝敗都過去了，國家要向前走，社會要和諧，經濟要穩定發展，人民要休養生息，不能再計較對立！

他說，選後當然要檢討。這一年在黨中央當然有許多風風雨雨，「我們就是來解決問題的，否則要黨中央幹嘛？也不必為誰叫屈，我也不覺得有委屈，許多事情，一開始有困難，最後總是得到圓滿」。

卓榮泰表示，任何過程就算有爭論，眾人的自我節制，最後也一定有一種可以處理的機制，「這就是民主！就是我們用畢生信念要來維護的，不是嗎？」所以，他要求所有朋友不必相互叫屈，檢討要自我從內心誠實開始，才會找到進步的方法。

他願意檢討幾點：1.我所走過的路從沒有委屈，所發生過的事在當下總是最完美的，但下次會不會做同樣的決定？是可以歸零思考的。2.選舉結果，黨的政黨票不如預期，這絕對是黨中央整體的責任！3.多位現任立委失利，這絕對是黨中央輔選的責任！4.多位年輕世代參選人未能順利當選，這絕對是黨中央提名策略、輔選不周的責任！

5.不分區立委僅僅當選13席，這絕對是黨中央文宣、整體運作的責任！6.跟新興政黨的合作未能更積極展開，這絕對是黨中央力有未逮的責任！7.回頭看看2016、2018、2020，台灣人民已經不可能給任何人、任何政黨一張長期的授權，選舉風向會快速改變，被監督的對象會快速被取代。唯一的不變就是我們的民主制度不能改變，8. 台灣已經進入沒有所謂「藍綠板塊」的時代，就看誰能呼喚各個世代加入，誰的進步比較快？

他說，昨晚原本決定不再在臉書發言，但是突然看到一些為黨中央抱屈及指責、檢討黨中央的聲音，「不得不再次拜託各位，我們沒有委屈、分工沒有不順、彼此沒有抱怨！」黨一定會進行「改組、檢討」或「檢討、改組」，不必急於一天。

卓榮泰認為，現在全國人民最願意看到是民進黨真真正正的團結整合、正正當當的行事風格、扎扎實實的組織經營、清清白白的公職人員，真的不要讓人民失望，以為又要進入下一場風暴之中。

他呼籲同志們、關心的夥伴們、不同意見的朋友、所有所有的國人同胞，這時我們最需要的是互信互重，啟動社會和解工程。「放下吧！未來四年才是我們黨最嚴峻的考驗，更多更重要的工作等著你們呢！」

(中時 )