現場發現甲苯桶及空的汽油桶。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

屋內被燒得一片焦黑。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

今(12)晚間9時許，新北市三重區河邊北街某5層樓公寓頂樓冒出白煙，警消人員獲報後立即趕往現場，經破門而入，發現一名31歲的龔姓男子躺在屋內，身體已燒成焦黑，失去生命跡象，送醫後宣告不治。

據了解，警消人員到場時，桌椅仍在著火，燃燒面積約3坪，消防人員也立即灑水灌救，很快就撲滅火勢，另外現場也發現甲苯桶及空的汽油桶，火調人員已趕往現場釐清起火原因。

龔男父母得知後，急忙趕往醫院，不幸龔男仍回天乏術，據悉，龔男過去曾有輕生念頭，詳細事發原因，仍待進一步調查。

(中時 )