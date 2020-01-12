三重公寓頂樓冒煙 破門驚見男焦屍 23:042020/01/12 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 三重區某公寓今晚傳出火警。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 現場發現甲苯桶及空的汽油桶。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 屋內被燒得一片焦黑。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真) 今(12)晚間9時許，新北市三重區河邊北街某5層樓公寓頂樓冒出白煙，警消人員獲報後立即趕往現場，經破門而入，發現一名31歲的龔姓男子躺在屋內，身體已燒成焦黑，失去生命跡象，送醫後宣告不治。 據了解，警消人員到場時，桌椅仍在著火，燃燒面積約3坪，消防人員也立即灑水灌救，很快就撲滅火勢，另外現場也發現甲苯桶及空的汽油桶，火調人員已趕往現場釐清起火原因。 龔男父母得知後，急忙趕往醫院，不幸龔男仍回天乏術，據悉，龔男過去曾有輕生念頭，詳細事發原因，仍待進一步調查。 (中時 ) #新北 #三重 #屋頂 #冒煙 #焦屍 #消防 #警消 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北五股鐵皮工廠火警 無人傷亡 11:102020/01/08 社會 新北新泰塭仔圳計畫 最快2021年12開工 11:312020/01/08 生活 新北3安把關嚴 年節掃貨公安食安都心安 10:132020/01/09 社會 宋楚瑜新北掃街 狂轟國民黨 15:502020/01/09 政治 板橋兩場選前之夜 新北警嚴防衝突 17:432020/01/09 社會 春節採買要注意 新北贈簡易試劑顧食安 17:592020/01/09 生活 馬連新北輔選 張善政籲大團結 04:102020/01/10 地方新聞 選前之夜搶攻三重 柯文哲全力助選李旻蔚 19:402020/01/10 政治 民進黨立委席次達61席 再次過半佔53％ 21:072020/01/11 政治 慈濟新北道場贈物資 謝政達感謝慈濟照顧新北 16:502020/01/12 生活 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 分屍凶嫌疑留遺書 鄰居直呼「毛毛的」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 女華僑命案 嫌犯疑畏罪陳屍基隆 - 社會 女華僑遭肢解裝箱 下體也被切除劃爛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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