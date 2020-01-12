台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》12日在台北小巨蛋隆重登場，放浪兄弟15人擔任白隊壓軸，嗨唱〈Head or tails〉，AKIRA在歌聲中幾度站C位面對鏡頭做出帥氣表情，甚至半解外套，露出上臂肌。演出結束受訪，放浪兄弟每個成員各拿一張方形春聯，並接力念出：「金豬羊尾除舊歲，玉鼠探頭迎新春。」AKIRA則捧著最關鍵的合體字，開口念出，「吉祥如意。」

放浪兄弟表示：「我們喜歡這片土地，可以全員到這裡，覺得很開心。因為時間關係，我們還沒有時間去觀光，希望有機會可以去觀光一下。」主持群隨即與成員玩戳戳樂，第1個獎項即是林志玲的慈善年曆，AKIRA在一旁害羞直揮手，翻開來看又是夫妻合體照，成員也忍不住大笑。

放浪兄弟順利念出吉祥話。（台視提供）

其他獎項亦超級有哏，包含黃子佼簽名照、麻將、刮刮樂以及金豬等。看到大家對於自己的簽名照露出笑意，黃子佼解釋，「跟他們說一下，我是娶妻前，運氣很旺的。」他隨即在這個橋段結束前，教會放浪兄弟說出「恭喜發財」。

(中時 )