「放浪兄弟」成員們一同參加《2020超級巨星紅白藝能大賞》，15人全員集合，站上小巨蛋舞台，帶來重新改編的經典歌曲，為「白隊」壓軸登場。在表演前「國民姊夫」AKIRA與兩位主唱ATSUSHI及TAKAHIRO接受媒體訪問，被問到受封「姊夫」稱號是否有壓力，AKIRA表示正面看待，會更加努力，不辜負粉絲期待。他也透露自己有時間時也會看網友留言，不過他也說，現代人常因為留言而左右自我情緒，所以他會盡量避免自己有這樣的心態。

問起成員們得知AKIRA婚訊時的心情，TAKAHIRO分享當時和AKIRA在公司走廊巧遇，「他悄悄先跟我講這個好消息，結果我太驚喜，大叫出來，反倒讓AKIRA緊張兮兮」。ATSUSHI則透露知道2人戀愛中，他說：「當接到經紀人打來說AKIRA有事情要報告時，我就在猜可能是2人要結婚了。那時候他說自己的婚訊時畢恭畢敬，也承諾自己就算結了婚，也會在放浪兄弟努力打拼。」

「放浪兄弟」TAKAHIRO。（粘耿豪攝）

「放浪兄弟」ATSUSHI。（粘耿豪攝）

「放浪兄弟」成員們來台期間頻頻透過IG限時動態和粉絲互動，AKIRA也錄下成員們在休息時間當「低頭族」的影片，不過他解釋：「還不至於（沉迷），不過以前只有7個成員的時候，有種男子高校生的感覺，大家會在休息室玩鬧。現在年輕成員變多，大家用手機、平板看漫畫、影片，不是都在用SNS。」

(中時 )