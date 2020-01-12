台中市第2選區立委選戰，台灣基進黨陳柏惟竟擊敗顏家勢力、國民黨現任立委顏寬恒，跌破許多人的眼鏡。名嘴邱明玉爆，是因為陳柏惟的空戰策略非常成功，選戰手法也蠻另類。

邱明玉在政論節目《前進新台灣》中透露，陳柏惟是基進黨，當時他選高雄市議員失利。陳柏惟也是政論節目的常客，有一天他跟邱明玉說，他要去選台中立委，將要對戰顏寬恆，她當場送兩個字「你砲灰啦！」

邱明玉表示，那一區民進黨都沒人敢去選、沒人敢去挑戰，民進黨若推去這區，就是當砲灰的概念。顏家當地的勢力非常強大，顏清標之後有顏寬恒，後面還有顏莉敏，她是台中市副議長，家族的勢力多麼根深蒂固。所以當時陳柏惟說要去選，我們大都悲觀地看著他，甚至還奚落他。

邱明玉指出，綜觀這次選舉，後來為什麼會演出一個大驚奇，陳柏惟竟擊敗顏寬恒，那是因為陳柏惟的戰略，第一因陳柏惟常上政論節目，有點知名度，但是跟顏寬恒家族的知名度，還是有一段落差。陳柏惟就先提升自己的知名度，跟許多網紅合作，然後製作很多影片。

邱明玉認為，陳柏惟空戰策略非常成功，選前他有一招蠻厲害，他就沿路發放痠痛貼布，主打3種功能「消炎（消滅顏家勢力）、止痛（中止統一）、抗寒（抗韓）」。一般都發口罩、面紙，他的選戰手法卻蠻另類的。

(中時電子報)