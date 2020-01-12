對於台灣2020總統立委選舉是否有所謂「境外勢力」干預？外交部曾於11月記者會時稱，政府正密切注意並積極防範中國政府干預總統大選的各種可能舉動與計畫。但是美國務院官員卻在選前指出，「至今尚未見到台灣選舉有受到外來干預的跡象」！

外交部發言人歐江安於11月26日外交部例行記者會時稱，政府正密切注意並積極防範中國政府干預總統大選的各種可能舉動與計畫。

根據《中央社》報導，歐江安說，外交部呼籲所有理念相近國家團結一致，共同抵制並譴責任何企圖干預民主制度運作的境外勢力所策劃的不當滲透與攻擊。

不過美國國務院官員在選前的1月8日卻稱，至今尚未見到台灣選舉有受到外來干預的跡象，美國不在意誰贏得選舉，重要的是這個民主過程必須保持神聖不可侵犯！

根據《美國之音，VOA》1月8日報導，川普政府一名資深官員告訴媒體，到目前為止美國並沒有看到任何跡象顯示有傳言所稱的惡意活動。

美國務院官員稱，選舉前至今這個過程還是很穩定，「我們還沒有看到任何，至少還沒有從台灣方面看到有任何被廣為宣傳的那種惡意的活動。」

美官員還強調，美國對於誰贏並不在意，事實上，保持這個過程的神聖不可侵犯才是最重要的！

(中時電子報)