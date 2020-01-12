據武漢市衛健委網站消息，1月11日0至24時，武漢市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院4例，無新增死亡病例報告。

截止目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院6例，在治重症7例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察46人，尚在接受醫學觀察717人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

(中時 )