由許光漢、柯佳嬿、施柏宇主演的中視、衛視中文台夯劇《想見你》，今（12）日播出的內容談到莫俊傑（施柏宇 飾）領便當，網友也討論版上將三人在戲中的時間軸徹底整理，神解出「閉環式」時間軸。

今日播出的內容中談到莫俊傑將在2008年出獄不久後，輕生於陳韻如（柯佳嬿 飾）被殺害的地方，讓2010年的王銓勝（許光漢 飾）大為震驚。

由施柏宇飾演的莫俊傑領便當，三人的時間軸網友也一一串起。（圖／翻攝自想見你臉書）

網友也依照目前的線索按圖索驥去拼湊，神解出一個「閉環式」時間軸：

1998年：2019年的黃雨萱到了1998年的陳韻如身上，李子維愛上了她（黃）。

1999年：陳韻如死亡（由劇情可推論19年黃的靈魂還在陳身上）莫俊傑入獄。

1999到2003年：李子維去了加拿大。

2003年：李回台灣出車禍，魂穿到2010年的王銓勝身上，這時候2010年的王銓勝輕生，靈魂也消失。

2010年：黃雨萱與王銓勝相愛（這時是李子維的靈魂）

2010到2017年：2017年的王銓勝空難去世，李子維的靈魂回到2003年出車禍時的他自己身上，開啟「閉環式」時間軸。

網友神解李子維的時間軸。（圖／翻攝自想見你臉書）

2003年的李子維沒有死，只是魂魄7年後又回來，但實際上本體只是睡了一覺，這就可以解釋為什麼在最後會看到兩個李子維，因為03年的時候，李同時穿越到10年又回到了03年，這裡是一個小閉環，要記住穿越是不同的時空才不會亂掉。

2003年到2010年：這段時間真正的李子維只有經歷過一次，所以他要等七年才會等到有著他自己靈魂的王銓勝出現。這也可以解釋為什麼接莫俊傑出獄的人會拿著拐杖，這是魂穿過後又回到2003年的李子維，因為車禍受傷但沒有死，所以2008年去接莫俊傑出獄。

(中時電子報)