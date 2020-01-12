肢解又棄屍馬國女華僑的嫌犯林國平，今晚間在基隆七堵一處民宅被人發現畏罪自殺，林以屋主的金爐點燃金紙、衣服，讓屋內充滿二氧化碳藉以自殺，警方獲報後到場採集指紋，確認身份就是林男，現場手寫遺書要給親哥哥，「如果看到這封信，代表我已經死了，準備替我收屍」，但未提及殺女的動機。

涉嫌在6日下午到7日上午殺害25歲鄧女的林男，犯案後，利用屋內浴室將鄧女肢解分裝成5袋，並租車前往基隆山區棄屍，警方11日發現遺體，確認是凶殺案後，立即報警檢察官指揮並在12日中午公佈凶嫌身份和相片。

整起案件是因同住套房的表哥，接到鄧女的同事電話，指表妹沒上班，6日晚間即到警局通報失蹤人口。警方7日、8日都對找上林男查訪，並未發現異狀，林還冷靜回應，曾因水管不通，到他套房洗澡，如果遇到鄧女會通知警方，沒想到，當時林男「屋內藏屍」。

林肢解死者後，以漂白水清洗浴室煙滅證據，但警方在磁磚縫發現有大量血跡反應，想要找人時，林男已經關機丟棄電話，隨即展開逃亡，今協緝專刊發布後6小時，警方獲報基隆七堵一處民宅屋主，發現不明男子臉部朝下趴在地上已經明顯死亡，且有腫脹腐爛情形。

警方採集指紋比對確認死者身份就是林國平，現場留有一封手寫遺書，希望轉知親哥哥能幫忙處理後事，但沒交代殺害女華僑的動機為何，後續將報請檢察官相驗遺體。

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