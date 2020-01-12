大陸CBA全明星賽12日在廣州登場，代表北區明星隊先發上陣的林書豪，雖投進11顆三分球，更拿全場最高41分，外加9籃板、5助攻，可惜北區明星隊卻以166比167飲恨敗給南區明星隊，豪哥拱手把MVP頭銜讓給廣東後衛趙睿。

今年CBA全明星賽充滿歡樂氣息，兩隊也幾乎都不設防，讓林書豪光在首節就拿24分，甚至上半場就投進9顆三分球，不過原本北區明星隊有機會留住勝利，卻因豪哥最後16秒的強行切入上籃沒進，才讓南區明星隊一舉扭轉場上局勢。

因為林書豪的關鍵一擊沒進，讓南區明星隊浙江隊外援鄧蒙搶下籃板球，隨即長傳給廣東後衛胡明軒接球上籃投進逆轉球，北區明星隊的最後一次進攻機會，也在長傳前場遭到鄧蒙抄截後落幕，宣告北區明星隊無奈就以1分之差飲恨落敗。

假如林書豪最後16秒上籃命中，北區明星隊贏球機會自然大增，一旦北區明星隊贏球，拿下全場最高得分的豪哥，自然成為拿下今年CBA全明星賽MVP的最有可能人選，只能說豪哥跟全明星賽MVP擦肩而過，就看明年是否還有機會。

(中時 )