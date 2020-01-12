2020總統與立委選舉國民黨敗選，國民黨主席吳敦義表示將向中常會請求允許總辭，有中常委今（12）日表示，國民黨在選舉中大敗，該負的責任就是要負責，目前沒有出現慰留的氛圍，吳敦義應下台負責。

2020總統立委選舉國民黨大敗，吳敦義昨天表示，將率副主席、一級主管以上向中常會請求允許總辭，但至於中常會會有什麼決定，下周才能了解，沒有所謂戀棧的問題。

不具名的中常委表示，中常委之間並未出現有要慰留的氛圍，就算有也只會是形式上，既然選舉結果已經出爐，該負什麼責任，就要負責，反而是關注由誰來代理主席，能讓黨務工作能夠繼續順利推動，同時也要規劃未來中常委、黨主席的選舉。

另一位中常委也指出，國民黨在選舉中大敗，吳敦義當然應該要負責任下台，不會有慰留的問題。

對於黨內青壯派召開記者會要求吳敦義即刻辭去黨主席及不分區立委資格，挺吳中常委私下表示，吳敦義既然將向中常會請求總辭，國民黨在立院也未過半，即使有機會，吳敦義也不會遞補進立院，沒有必要當陽春立委。

針對青壯派要求15日的中常會必須對外直播公開透明，有中常委則表達不同意見表示，吳敦義都已經宣布要向中常會總辭，也沒有慰留問題，吳敦義也說沒有戀棧問題，又何必再對吳敦義進行羞辱。

不過，中常委間雖然沒有慰留吳敦義的氛圍，但是對於由誰來接任黨主席，中常委們也還沒有定論。

(中時電子報)