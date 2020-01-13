台北市長柯文哲12日深夜起程出訪歐洲，抵達桃園國際機場時，受到民眾黨支持者與搭機旅客的熱情歡迎，他也親切與民眾自拍。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲12日深夜起程出訪歐洲四個城市，抵達桃園國際機場時，受到民眾黨支持者與搭機旅客的熱情歡迎，他也親切的幫支持民眾簽名。（陳麒全攝）

柯文哲表示，民眾黨今後有二個目標，一個是示範，另一個是學習，對於許多國政都需要熟悉。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲12日深夜起程搭機出訪歐洲四個城市，包括布拉格、拉脫維亞、愛沙尼亞等進行城市交流訪問。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲12日深夜搭機出訪歐洲四個城市。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲12日深夜搭機出訪歐洲四個城市。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲12日晚間起啟訪歐，對於民眾黨成為第三大黨，未來對立法院長的選舉有什麼看法，柯文哲表示，民進黨單獨過半，基本上民眾黨就是「不關鍵少數」，所以「他們（民進黨）要怎麼幹就怎麼幹」，人選問題，民進黨就已經決定了。

柯文哲12日深夜搭機出訪歐洲四個城市，包括布拉格、拉脫維亞、愛沙尼亞等進行城市交流訪問，他抵達桃園國際機場時，受到民眾黨的支持者與搭機旅客的熱情歡迎，他也親切的幫支持民眾簽名與自拍。

柯文哲在出關前接受媒體聯訪，媒體提問對於民眾黨未來在國會如何與其他政黨合縱連橫時，他表示，「並沒有什麼合縱連橫」，這次立委選舉民進黨單獨過半，基本上民眾黨就是「不關鍵少數」，所以「他們（民進黨）要怎麼幹就怎麼幹」。

柯文哲表示，民眾黨今後有二個目標，一個是示範，另一個是學習，對於許多國政都需要熟悉。

至於立法院院長、副院長的選舉，柯文哲說，在民進黨單獨過半的情形，人選大概民進黨就已經決定了，民眾黨也沒有辦法去影響他們。

(中時 )