在股市中 大家很常會遇到一個情況
＂明明我的股票業績不錯，但是為什麼股價一直跌？＂
如果發生這種現象我們就稱為＂溫水煮青蛙＂
今天就要來教大家如何避免自己變青蛙！
首先：發生溫水煮青蛙的情況多半都是＂法人調整股票本益比＂
在這邊先簡短的講一下何謂本益比：
(公式：本益比(P/E) = 股價(P) / 每股盈餘(EPS))
本益比就是衡量合理股價範圍的指標，通常趨勢型的產業會有較高的本益比
至於何謂趨勢型產業？
像是電動車、AI、3D感測這類型未來還有很大成長空間的產業就稱為趨勢型產業
通常這類型的本益比可以到20倍或是25倍
這邊我們先假設一種狀況：
假設Ａ股票的本益比是２５倍 今年預估的每股盈餘是10元
那麼～這檔股票的合理價位應該會在２５０元左右
２５＝股價(P)／１０(EPS)
所以股價＝２５０
現在發生了另外一種狀況
Ａ股票的本益比從２５倍下修到２０倍 今年預估的每股盈餘成長至１２元
結果～這檔股票的合理價位只剩下２４０元
明明Ａ公司的業績不但沒有衰退甚至成長，但是目標價卻比原本要硬生生地少了１０元
大家有沒有發現上面不合理的地方？
公司業績成長但是股價卻下跌！ 這中間出現了什麼問題？
關鍵就在＂本益比被向下調整＂
「所以......在什麼情況下法人會去調整股票本益比？」
當這間公司未來的營收成長力道不如過去那樣有如此強的爆發性
換成白話來說就是＂公司最好的情況已經過去＂
於是法人就會＂默默地去調整這間公司的本益比＂
但是很多的散戶總以為公司業績依然很好 股價下來只是有便宜貨可撿
殊不知～這是法人佈的最大的一個陷阱
接下來 在這邊實際舉一檔股票當作例子：
上銀(2049) 這檔股票
本身是做滾珠螺桿以及線性滑軌的
之前的接單狀況都非常好，業績也算是穩定成長
但是股價在４個月內近乎腰斬
在下跌的過程中依然有非常多的散戶進場接刀
當然後果就是被套在山頂上！
所以這邊就來看這間公司到底發生什麼事情？
上圖是上銀(2049)的各月業績
首先先看右邊紅色框框營收年增率的部分
數字非常漂亮，幾乎每個月都是比去年增加不少！
但是如果我們看到左邊綠色框框的部分......
雖然每個月的業績仍然有再成長
卻明顯的不如過去般的爆發性成長！
一旦出現這種狀況，法人就會認為最好的情況已經過去，就開始調降這檔股票的本益比
連帶影響股票的價格就是一路下滑！
當市場還沉浸在過去的風光好時機，殊不知自己就是那隻被煮的青蛙
至於最近還有沒有股票有發生類似這種＂本益比被調降＂的狀況
當然有！
穩懋(3105) 過去一年非常火紅的股票！
打入蘋果３Ｄ感測供應鏈
但是近期法說會的狀況卻是非常的糟糕
公司表示產能利用率以及稼動率都下滑
同樣的也是年增率非常的漂亮！但是每個月的營收成長幅度卻是逐月下滑！
一旦發生這種狀況......法人當然就是不客氣地直接調降你的本益比
由於這檔股票近期因為法說會的關係才剛被調降
因此在下跌的過程中，千萬不要輕易搶反彈！
總結：
現在時間已經是下半年且馬上就要公布７月分的營收
通常電子股的旺季都是集中在下半年
因為下半年會有蘋果新品發表或是聖誕節、感恩節之類的節慶
如果要趕上這些日子，很多公司現在已經要提前拉貨了
上半年通常都是電子股的淡季，淡季業績差可能還情有可原
但是一但時間進入下半年，如果７月份的業績沒有明顯成長
代表今年的業績爆發力一定不如以往
就必須要慎防很多電子股最好的情況已經過去！
上述跟各位分享的就是現在法人對於股票的評價模式
現在的盤面結構已經從＂主力盤＂變成＂法人盤＂
法人掌握盤面的生殺大權
如果你看不懂，你永遠都是那隻被煮的青蛙！
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(中時電子報)
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