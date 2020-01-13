在股市中 大家很常會遇到一個情況

＂明明我的股票業績不錯，但是為什麼股價一直跌？＂

如果發生這種現象我們就稱為＂溫水煮青蛙＂

今天就要來教大家如何避免自己變青蛙！

首先：發生溫水煮青蛙的情況多半都是＂法人調整股票本益比＂

在這邊先簡短的講一下何謂本益比：

(公式：本益比(P/E) = 股價(P) / 每股盈餘(EPS))

本益比就是衡量合理股價範圍的指標，通常趨勢型的產業會有較高的本益比

至於何謂趨勢型產業？

像是電動車、AI、3D感測這類型未來還有很大成長空間的產業就稱為趨勢型產業

通常這類型的本益比可以到20倍或是25倍

這邊我們先假設一種狀況：

假設Ａ股票的本益比是２５倍 今年預估的每股盈餘是10元

那麼～這檔股票的合理價位應該會在２５０元左右

２５＝股價(P)／１０(EPS)

所以股價＝２５０

現在發生了另外一種狀況

Ａ股票的本益比從２５倍下修到２０倍 今年預估的每股盈餘成長至１２元

結果～這檔股票的合理價位只剩下２４０元

明明Ａ公司的業績不但沒有衰退甚至成長，但是目標價卻比原本要硬生生地少了１０元

大家有沒有發現上面不合理的地方？

公司業績成長但是股價卻下跌！ 這中間出現了什麼問題？

關鍵就在＂本益比被向下調整＂

「所以......在什麼情況下法人會去調整股票本益比？」

當這間公司未來的營收成長力道不如過去那樣有如此強的爆發性

換成白話來說就是＂公司最好的情況已經過去＂

於是法人就會＂默默地去調整這間公司的本益比＂

但是很多的散戶總以為公司業績依然很好 股價下來只是有便宜貨可撿

殊不知～這是法人佈的最大的一個陷阱

接下來 在這邊實際舉一檔股票當作例子：

(圖文/阿信提供)

上銀(2049) 這檔股票

本身是做滾珠螺桿以及線性滑軌的

之前的接單狀況都非常好，業績也算是穩定成長

但是股價在４個月內近乎腰斬

在下跌的過程中依然有非常多的散戶進場接刀

當然後果就是被套在山頂上！

所以這邊就來看這間公司到底發生什麼事情？

(圖文/阿信提供)

上圖是上銀(2049)的各月業績

首先先看右邊紅色框框營收年增率的部分

數字非常漂亮，幾乎每個月都是比去年增加不少！

但是如果我們看到左邊綠色框框的部分......

雖然每個月的業績仍然有再成長

卻明顯的不如過去般的爆發性成長！

一旦出現這種狀況，法人就會認為最好的情況已經過去，就開始調降這檔股票的本益比

連帶影響股票的價格就是一路下滑！

當市場還沉浸在過去的風光好時機，殊不知自己就是那隻被煮的青蛙

至於最近還有沒有股票有發生類似這種＂本益比被調降＂的狀況

當然有！

(圖文/阿信提供)

穩懋(3105) 過去一年非常火紅的股票！

打入蘋果３Ｄ感測供應鏈

但是近期法說會的狀況卻是非常的糟糕

公司表示產能利用率以及稼動率都下滑

(圖文/阿信提供)

同樣的也是年增率非常的漂亮！但是每個月的營收成長幅度卻是逐月下滑！

一旦發生這種狀況......法人當然就是不客氣地直接調降你的本益比

由於這檔股票近期因為法說會的關係才剛被調降

因此在下跌的過程中，千萬不要輕易搶反彈！

總結：

現在時間已經是下半年且馬上就要公布７月分的營收

通常電子股的旺季都是集中在下半年

因為下半年會有蘋果新品發表或是聖誕節、感恩節之類的節慶

如果要趕上這些日子，很多公司現在已經要提前拉貨了

上半年通常都是電子股的淡季，淡季業績差可能還情有可原

但是一但時間進入下半年，如果７月份的業績沒有明顯成長

代表今年的業績爆發力一定不如以往

就必須要慎防很多電子股最好的情況已經過去！

上述跟各位分享的就是現在法人對於股票的評價模式

現在的盤面結構已經從＂主力盤＂變成＂法人盤＂

法人掌握盤面的生殺大權

如果你看不懂，你永遠都是那隻被煮的青蛙！

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本文由阿信授權轉載，原文刊登於PressPlay：

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(中時電子報)