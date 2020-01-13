曾擔任英商林克穎的辯護律師陳達成，因嗆警察妨害公務，被判拘役55日確定，2018年遭律師懲戒委員會決議停止律師職務半年，不得執業，他竟在停職期間內向高雄律師公會申請入會，接受當事人委任具狀，並赴警局提告，律師懲戒委員會決定重懲，決議陳停職1年8月。

英商林克穎被控酒駕撞死孝子送報生，卻潛逃出境，2014年2月，蘇格蘭愛丁堡地方法院召開林克穎的引渡庭時，陳達成透過視訊作證，主張林克穎若在台灣服刑，生命會遭受威脅，反對引渡回台。

陳達成被控於2015年1月不服警方取締酒駕，與妻子一起嗆警察「你講啥咪肖話」、「神經病」，被依妨害公務罪判拘役55日確定。2018年1月，台灣律師懲戒委員會決議陳停止職務6月確定，停職期間自2018年2月21日至8月20日。

但陳於2018年4月17日向高雄律師公會申請入會，之後接受王道資產管理公司委任提告刑事案件，並3度具狀向高雄地檢署聲請調查證據，赴高雄市刑大製作警詢筆錄，執行律師職務。

2018年5月，法務部將陳達成遭停職懲戒處分一事，通知高雄律師公會，陳達成才退會，事後高雄律師公會、高雄地檢署認為陳在停職期間執行律師職務，違反律師法、律師倫理規範情節重大，將陳移付律師懲戒委員會審議。

陳辯稱，他被停職前未接獲通知，是法務部通知高雄律師公會，公會詢問他後才知悉遭停職，得知此事後即停止接受案件委任。但律懲會認為陳身為律師，卻明知故犯，難辭其咎，並以陳先前曾多次違反律師法規定，2009年、2013年、2017年、2018年分別遭停職1年、1年2月、6月、6月，仍一犯再犯，不知謹慎自律，決議將陳停職1年8月。

(中時 )