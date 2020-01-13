交往中的男女眼中容不下一粒沙子，北部地區一名醋男因為懷疑女友與前男友藕斷絲連，竟然將女友私密「鮑魚」照片，張貼到臉書《X漿公社》社團，還配上很下流的文字，女友不堪遭辱，因而提告。

被張貼不雅照的女子提告說，2年前被當時的男友登入她的臉書帳號，從通訊軟體內擷下她「私密處」的裸拍照，張貼到臉書社團，還說明「超喜歡被XX後流出的感覺」等充滿腥羶文字，並將社團PO出後的網頁傳給被害人。

疑女友劈腿醋男乾脆公開情人「鮑魚」供人觀賞。（示意圖/吳家詮攝影）

檢警接獲報案，傳訊醋男調查，被告辯稱女友的臉書帳號是她自己給的，並且照片都經過「馬賽克」處理，無法辨認，何來有「刺激感」及「猥褻感」。

但是案經起訴移送法院，法官檢視被害女「照片」後，認為被告「馬賽克」處理太薄，依舊可清晰看到下體有精液流出的樣子，加上文字「說明」，已足以刺激觀看人的性慾及不舒服。

因此依散佈猥褻照、恐嚇等罪判處醋男7個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

(中時電子報)