近期剛好遇到多重變數，導致台股與國際股市紛亂震盪甚大，主要有美伊衝突緊張、台灣總統大選，以及15日美中簽署第一階段貿易協議，因此近期盤面震盪劇烈，台股自上周五創高12197點後，3天跌了近400點，台股的大多頭之旅到此結束嗎？

美國總統川普3日下令空襲伊拉克巴格達機場，並擊殺伊朗最高軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗放話將展開最嚴厲的報復行動。果不其然，伊朗8日對伊拉克境內的美軍基地，發動兩波空襲，至少發射10多枚彈道飛彈進行報復。消息傳出後，造成油價、黃金、日圓相關商品全面大漲，反映市場的恐慌氣氛。

部分專家推測，伊朗的攻擊與其說是報復，不如說是給西方世界一個警告，藉由襲擊秀肌肉，展現飛彈精準的定位和命中率，一旦爆發更嚴重的衝突，伊朗有能力造成更多傷亡。但到目前為止，美伊之間的衝突並無意演變為全面性的戰爭。

在匯率上，台幣始終持續強勢表態，一直在30元附近關卡徘徊，雖然有地緣政治的事件衝擊，但是外資資金持續湧入台股的趨勢仍未改變，以目前台股的外匯存底外資佔比高達95%，也清楚的表明了台股強勢的根底。

雖然短線技術面上，大盤的日線、周線都有走弱跡象，但多頭架構仍未破壞。上周聚焦國巨發行GDR，股本變大相對稀釋獲利，以及現增的折價發行，拖累被動元件族群拉回整理，不過短線上的拉回反而是給投資人一個逢低進場的機會。

美中貿易戰火暫歇，台灣在產業上、戰略上的地位開始重新調整，吸引資金持續流進台股的關鍵。因此筆者認為，短線上靜待拉回，市場又會開始新的一波汰弱留強的表現，未來有新的主流帶領台股前進。如果持股過多者，則趁機會汰弱留強，手中保留現金等待新主流的發動。（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)