趙少康在節目中驚爆，說他在韓國瑜9日凱道造勢前，就已和馬英九談到藍營的選情，趙說他們的民調其實早就顯示韓國瑜輸蔡英文150萬以上。趙少康強調其實早就知道，此戰就是輸的，「只是知其不可而為知，盡人事」。他更透露，他會現身站台的原因。

趙少康在TVBS戰情室節目中驚爆內幕，他說自己看了那麼多名調都顯示韓國瑜會輸，更爆說在韓國瑜9日上凱道，馬英九、連戰、吳伯雄、吳敦義都在裡面，他們也問趙少康「韓國瑜(選情)怎麼樣？」趙少康回答：「韓國瑜輸150萬以上」

有人問道：「既然民調都知道會輸了，為何還會現身站台？」，趙少康坦言說，就是知道會輸了，才更須要站台啊，「他贏了我就不站台了，真的是這樣。」

趙少康更爆料，馬英九也知道韓國瑜會輸，馬回答說他們估是輸了100萬票。對此，趙少康手一攤說「輸150 萬票跟輸100萬票都是輸嘛，有什麼差別？反正就是輸了，輸一票也是輸」。趙少康強調此戰就是輸的，「只是知其不可而為知，盡人事」。

(中時電子報)