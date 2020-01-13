2020年的總統大選在11日落幕，蔡英文總統以817萬票順利取得連任。對此，何庭歡沉澱過後，打破沉默寫下吞敗心境，在臉書上感性發文「有遺憾，但我不曾後悔」。

2020總統大選結束後的隔天，何庭歡在臉書上直言這些日子心中最大的支柱，都是韓國瑜邀請她時，曾對她說過的「一句話」。

她首先回憶起第一次採訪大選時，某位候選人曾說：「不論氛圍有多不利，不論前一天晚上被罵得如何體無完膚，只要太陽升起來，我們一樣打起精神，去爭取所有的支持」。

回想起過去這段日子，何庭歡說每當沮喪、難過的時候，她心中的支柱一直都是七月底，素昧平生的 韓國瑜跟她說的這一句：讓我們一起打一場中華民國生死保衛戰」，所以歡歡跟著禿子走了！而半年過去了。

何庭歡說，這一戰有遺憾，但她不曾後悔，甚至認為過去的那段時，是她經歷了這人生中，最奇幻精彩的半年。讓她面對每天接踵而來的挑戰，無論是好、是壞，都是她面對未來的養分，心中只有滿滿的感激，也化為滿滿祝福，甚至還在結尾時，大方恭喜蔡英文當選。

(中時電子報)