國民黨2020總統大選慘敗，藍營陷入低迷氣氛中，許多檢討聲浪也一一響起。對此，趙少康竟然在節目中自揭想法，他竟然認為「民進黨立委過半是好事」。主要原因是因為要讓民進黨再也沒有藉口不負全責。

趙少康在TVBS戰情室節目中表示，他其實韓國瑜這一戰本來就是輸的，「只是知其不可而為知，盡人事，這是第一點」。他接著提到第二點，民進黨立委過半，他認為比不過半好，「因為民進黨如果不過半，時代力量加民進黨也會過半，如此一來民進黨就會受到時代力量的要脅而更偏激，不是嗎」

趙少康反問，「今天民進黨他們自己單獨執政，他要負責嘛，任何決定都要負責了」，趙認為如此一來，民進黨後來再因為錯事被罵時，就別想再拿藉口，「不是我要做的，是時代力量逼我的，我不得不通過這個法案」。趙少康說反正民進黨立委都過半了，之後可能也不會有機會受到民眾黨的要脅了，趙對民進黨喊話：「就是你負責，所有結果你負責。」

(中時電子報)