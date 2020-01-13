臺灣總統大選結果，蔡英文囊括817萬票，大贏韓國瑜200多萬票，還超越2008年馬英九765萬票的記錄，成為自1996年總統直選以來得票最高者。對於新黨是否解散？王炳忠表示，周一緊急會議將決定是否繼續！

新黨參與不分區立委政黨票，從四年前51萬票縮水剩14萬票，創下歷史新低，得票率僅1.04%，不但無法跨過5%分得席位，而且連3%可領補助款的資格也喪失，未來連營運都有問題。王炳忠指出，周一緊急會議將決定是否繼續！

熟悉新黨人士透露，新黨應該不至於解散。因為黨員沒人覺得新黨路線錯誤，比起2012那次新黨也選不好，這次內部支持者反而更凝聚！

不過王炳忠認為，面對這樣的結果，不能自欺欺人。王炳忠特別舉例，從高雄空降到臺中，只要每天狂罵中國大陸，就可以當選立委的人士，過去還曾在大陸發展多年，是大陸賺鈔票、臺灣騙選票，搞得風生水起，盆滿缽滿。因此，大談統一、自認中國人的青年，當然會被當笨蛋！

王炳忠強調，既然臺灣社會已做出決定，不需要他們充當兩岸之間的潤滑劑、煞車皮，新黨也不再自討沒趣，落得兩面不是人，甚至官司纏身、限制出境的下場，就讓紅綠直球對決吧！

(中時電子報)