為什麼韓國瑜沒有選贏總統大選？趙少康說他看蔡英文有2張王牌，第一個就是「虛擬的主權之戰」、第二個就是「撒錢」。趙少康也認為這次民進黨跟蔡英文，搭著大浪潮順勢而上，他說即使這次選戰換別人來，也同樣選不贏蔡英文。

趙少康在TVBS戰情室節目中表示，這張王牌打主權，是指蔡英文打反送中牌，給國民黨戴了「親中賣台」的帽子等等，趙少康說這一點對年輕人來說特別有效，看到香港年輕人蜂擁上街頭，台灣年輕人會想說「有為者亦若是，我也想這樣，但我沒有事件可以上街頭，我就投票給民進黨」。趙說看到很多年輕人熱烈返鄉投票，所以他覺得這次的選舉是一個「虛擬的主權之戰」。

趙少康說民進黨跟蔡英文就搭著反中的大浪潮順勢而上，國民黨相對的就會顯得很吃力。除非國民黨提出的政見理念非常能說服人民，而且要講清楚。

趙少康也認同國民黨立委賴士葆說的這一點，「年輕人不能接受，韓國瑜做高雄市長時間太短，『就離開了』」。趙少康說因為年輕人是很有正義感直覺的，看待韓請假參選一事就是認為這樣的不認同想法 ：「欸！怎麼可以這樣子？」，如果韓國瑜能好好把高雄市長好好做好高雄市長，做好4年給大家看，4年之後他有的是機會。

趙少康嘆此局有點就是「一著錯、著著錯、全盤錯」，整個佈局就全部亂了。換別人來選有用？趙少康說這次就算換郭台銘或是朱立倫來選，他也不認為會選贏，「也許票不會差這麼多」，但最重要的還是一個大環境影響，在被操作的一個反中的大浪潮之下，「（即使換成郭、朱來選）還是不會贏」。

面對罷韓，韓國瑜是否能過這一關？趙少康建議韓國瑜接下來半年就好好做事，更要讓高雄市民看到了，力拚挽回，讓市民還會再被感動，雖然中央可能會扯後腿，但沒有關係。

(中時電子報)