菲律賓塔爾火山（Taal）昨天噴發且瀕臨爆發，迫使當局暫停往返首都馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）的班機，直到另行通知。

菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）警告，「危險的爆裂式噴發可能在數小時至數天內發生」。

法新社報導，距離馬尼拉都會區約70公里的塔爾火山昨天噴發火山灰雲高達1萬5000公尺後，菲律賓航空當局官員便下令暫停往返尼諾伊艾奎諾國際機場的航班。

起初菲律賓當局暫停尼諾伊艾奎諾國際機場的班機起降僅數個小時，但昨天稍晚又宣布，將持續暫停班機起降，直到另行通知為止。

路透社報導，馬尼拉國際機場管理署總經理蒙瑞爾（Ed Monreal）表示，今天還會繼續暫停航班，因為尼諾伊艾奎諾國際機場的跑道上仍有火山灰。

菲律賓航空及交通當局的聯合聲明指出，交通部長杜加德（Arthur Tugade）已經指示航空官員「採取一切必要措施維護公共安全」。聲明還提到，他們打算今天早上重新評估情況。

(中央社)