1/13-1/19｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽來講這一周的運勢了！她說大選雖落幕了，但周一時，金星還在最後衝刺於水瓶，意味著群眾情緒仍嗨，需要互相抱團、集結，共享集體情緒。唐綺陽認為這些人事物，包刮「老一輩、僵化、威權」將壓力明朗化，等待一一被處理。

周二後金星進雙魚，嘉惠「弱勢族群、幕後、慈善、弱勢、美、藝術」。她說這時是大家好好休養、放鬆時刻，欣賞頹廢美與藝術活動，美妝與美顏話題多、討論度高。

水星在魔羯，工作忙碌、政治話題影響力強，周五水星進水瓶，關注網路現象及社群研究等相關議題。但又因為木土冥三星「影響力仍在」，唐綺陽認為這讓之前所凸顯的「老一輩、僵化、限制、威權」能量仍是「貫穿今年的基調」，如今態勢已明顯，「壓力明朗化」，等待一一處理。

本周太陽魔羯最後衝刺，讓人都在承擔工作責任，所以被滿滿的工作包圍，都在趕工，好對工作有交代。此外，唐綺陽提醒，太陽衝刺、節氣交接又是「氣流混亂」，而氣流混亂使政治紛擾多，感受壓力要學習放鬆，注意骨骼、牙齒及皮膚的問題。

重要星象：金星從水瓶進雙魚，水星從魔羯進水瓶，太陽魔羯最後衝刺。

工作注意↓

白羊：受到壓抑有點鬱悶，試著把意見說出來

金牛：遇到年輕人直接挑戰，不妨參考一下

魔羯：把握來自海外友善的機會

水瓶：工作節奏被打亂，調整情緒別受影響

桃花注意↓

雙子：不要恃寵而驕，要同等對待

巨蟹：聚少離多，要空出時間或要求對方

天秤：太過公事公辦，會減損魅力

雙魚：有年長的桃花，接受與否看個人

財運注意↓

處女：處理錢的問題，要懂得斤斤計較

射手：金錢方面請教專家，避免吃虧

健康注意↓

獅子：壓力影響健康，要養生一下

天蠍：注意消化系統，對衛生提高警覺

(中時電子報)