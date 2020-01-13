中陽集團及大買家量販店董事長張異昌，4年前在台中大里豪砸40億元，以大買家的名義標下經濟部中部軟體園區商辦大樓開發案（中軟園區），當年風光動工，如今卻爆出有10多家包商被拖欠工程款，總金額超過1億4千萬元，包商們苦不堪言、差點關門跑路，代表受害包商出面的廠商張山明（張男）痛批「中陽根本就是大騙子」。

張異昌（張董）曾是中部10大知名建商之1，當年因開發台中精明一街，1炮打響地產事業，打敗眾多競爭者標下中軟案的張董卻因腎臟功能急轉直下，歷經洗腎、換腎而重生，因此許多包商決定助他一臂之力，讓他完成人生最後一場代表作，沒想到換來的卻是一張張無法兌現的支票及存證信函。

張男說，「我跟他（張董）本來不認識，加上外傳大買家自從標了中軟園區後就經營不振，當時我有跟張董說，聽說你們公司的帳不好收，希望能說明清楚」。張董還拍胸脯掛保證，並稱此案是他生命最後之作，一定會如期付款，才讓張男覺得應該伸出援手。

劣商張異昌砸40億投資中軟園區，完工後不付錢罔顧包商權益。（圖／翻攝自園區官網）

至於中陽集團為何會連環爆出多起錢坑，外界研判可能是因張異昌投資中軟擴張過快導致，再加上投資回報率沒有預期快，才會陷入財務漩渦。

張異昌身為中陽董座，他4年前在接受媒體專訪時信誓旦旦所說「我如今歡喜工作、歡喜生活，想把每件事做好，覺得有能力付出就是福報。」結果卻積欠辛苦付出的包商上億工程款不還，其冠冕堂皇的言談如今看來格外諷刺。

記者致電大買家，一位自稱簡姓的法務人員先是質疑記者身分真偽，對於記者提問閃爍其詞，只說「這一切都是誤會」，更推託要交由主管發言，記者持續追問，簡姓法務又說每件訴訟都是個案，至於張姓包商的工程為何會已通過驗收但不付款，以及與包商之間的糾紛，都要透過法律程序來證明，「不是對方說了算」。

合約書載明只要驗收通過就可請款，但中陽耍賴不認帳。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)