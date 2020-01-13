此次選舉新北市的得票可稱難堪，但學者認為目前黨內適合領導的人才斷層，數黨領導階層，大概離不開朱立倫、侯友宜及選舉表現好的立委如江啟臣、蔣萬安、許淑華等人，但要過渡這最艱難的時刻，還是新北市長侯友宜或朱立倫任國民黨主席最合適。

文化大學教授龐建國認為，國民黨內有不少有為年輕人，如果黨內仍不放心交棒給年輕人，現階段以行事沈穩的韓國瑜全國競總主委朱立倫最優，民調佳的新北市長侯宜也不失為優質人選。

中山大學教授廖達琪也認為侯友宜很適合國民黨過渡期的領導人，他很沉穩幹練，加上友好的朱立倫曾任過黨主席，裡應外合，積極培養下一輩接班，她認為，江啟臣、蔣萬安、許淑華等都是很好的人才，未來都是接班人選。

師大教授范世平認為，國民黨主席吳敦義在黨內胡作非為，輔選敗選，當然負責任下台是合理的，未來國民黨可能是由朱立倫為過渡時期的主席，再輔以一些此次競選表現良好的立委，如江啟臣為副主席，未來再交棒給江啟臣等這樣的新世代。他認為，朱立倫形象還不錯，雖然也已過主席，但據了解，本人意願也很高，只要有人出來拱一下，由朱立倫帶領過渡的國民黨，可能性最高。

至於其他選後其他政黨的狀況，民進黨在在二０一八年為縣市長敗選，主席蔡英文辭去黨主席，此次她不僅蟬連總統，還領軍攻克六十八席立委席次，依據黨章規定兼任黨主席，順理成章。

廖達琪評估台灣民眾黨雖然只有五席不分區立委，但政黨票源幾乎都在四十五歲以下的年輕族群，柯文哲於政治有自己的主張，國民黨不該輕視民眾黨這隻「小麻雀｣，因為它的話語權絕對勝過國民黨，未來在立院不可忽視。

至於時代力量，其本上是小綠，在黃國昌事事唱反調離開後，時代力量的3席，基本上搶不到話語權，恐將成為民進黨的附庸政黨。

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(中時電子報)