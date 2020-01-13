合歡山雪白一片。(翻攝自 即時影像監視器)

今天大陸冷氣團來襲，以及水氣足夠。南投合歡山在清晨下起雪來了！許多民眾衝上武嶺一睹銀白世界、性分玩雪、合照。還有網友在「合歡山玩雪團」FB直播，興奮說道「積雪深度已經有10幾公分，且一直在下！」

氣象局預報員劉沛滕指出，因為合歡山以北低於零度，水氣足夠才會降雪，而玉山雖然在0度以下，然而水氣較少所以沒有雪。

(中時電子報)