下雪了！合歡山銀白一片 積雪逾10公分 07:352020/01/13 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 下雪了！合歡山銀白一片 積雪逾10公分。(翻攝自 即時影像監視器) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 合歡山雪白一片。(翻攝自 即時影像監視器) 今天大陸冷氣團來襲，以及水氣足夠。南投合歡山在清晨下起雪來了！許多民眾衝上武嶺一睹銀白世界、性分玩雪、合照。還有網友在「合歡山玩雪團」FB直播，興奮說道「積雪深度已經有10幾公分，且一直在下！」 氣象局預報員劉沛滕指出，因為合歡山以北低於零度，水氣足夠才會降雪，而玉山雖然在0度以下，然而水氣較少所以沒有雪。 (中時電子報) #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來10年小年夜都放假？ 政院：是依規定 10:452020/01/09 政治 投票日國道南下車多 白天當心5壅塞路段 13:122020/01/09 生活 民進黨選前造勢賴清德領軍 8位候選人拉抬造勢 13:402020/01/09 政治 滬指收漲近1％ 直逼3,100點大關 16:202020/01/09 財經 反映成本上升 肯德基也喊漲價 16:402020/01/09 生活 嘉義市選前之夜10日大拚場 400警力維安 禁空拍 16:402020/01/09 政治 搶攻過年財！墾丁H會館推「避冬專案」 17:582020/01/09 生活 返鄉投票將湧人潮 鐵、公路加開班次因應 09:522020/01/10 生活 為睹「選前之夜」韓國瑜風采 韓粉凌晨占位 11:112020/01/10 政治 肯德基之後 麥當勞也要漲了 11:432020/01/10 生活 生活熱門新聞 何庭歡打破沉默評這一戰：有遺憾 - 生活 番茄熟吃更好？醫驚曝正解…5種人最好少吃 - 生活 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 - 生活 鼠年爆災難 命理師揭過年一招擋煞 - 生活 本周運勢出爐 這生肖抽獎必抽大獎 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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